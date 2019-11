Ein sehr interessantes und zukunftsträchtiges Unternehmen Japans stellt unseres Erachtens die in ihren Ursprüngen bereits 1906 entstandene AZBIL CORP. (JP3937200008) dar. Obwohl es sich bei dem Unternehmen bereits jetzt um einen asienweiten Marktführer im Bereich der Gebäude- und Anlagenautomatisierung handelt, ist die Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4 Mrd. USD größenklassenmäßig immer noch dem Mid Cap-Segment zuzuordnen und daher auch im TOPIX Mid 400-Index vertreten. Weitere Entwicklungspotenziale des sehr innovativ ausgerichteten Konzerns wie dessen Aktie sollten somit in jedem Fall gegeben sein. Die Hintergründe hierfür erläutern wir in nachfolgender Analyse.

