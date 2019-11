Silber: Eine weitere alternative Krisenwährung

Silber hat - anders als Gold - nach wie vor eine große Bedeutung als Industrierohstoff. Wegen seiner physikalischen Eigenschaften ist das Edelmetall bei der Herstellung von Smartphones, Autos, Solaranlagen oder bspw. in der Medizintechnik unentbehrlich.

Auf die Industrie entfällt mehr als die Hälfte der gesamten Silbernachfrage, während diese bei Gold nur geschätzt 8 Prozent ausmacht. Im Fall eines wirtschaftlichen Abschwungs bleibt der Silberpreis deshalb in der Regel hinter der Preisentwicklung von Gold zurück. Am Silbermarkt scheint derzeit diese Industriekomponente zunehmend in den Hintergrund zu rücken.

