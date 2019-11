NORTHERN BITCOIN AG PRÜFT STRATEGISCHE OPTIONEN ZUR GESCHÄFTSERWEITERUNG DGAP-Ad-hoc: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung NORTHERN BITCOIN AG PRÜFT STRATEGISCHE OPTIONEN ZUR GESCHÄFTSERWEITERUNG 03.11.2019 / 19:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AD HOC INFORMATION NORTHERN BITCOIN AG PRÜFT STRATEGISCHE OPTIONEN ZUR GESCHÄFTSERWEITERUNG Frankfurt am Main - 03. November 2019. Die Northern Bitcoin AG prüft derzeit strategische Optionen für die weitere Optimierung und den Ausbau ihres Geschäfts. Solche Optionen können strategische Akquisitionen von Standorten, Hardware oder auch direkte Beteiligungen an anderen Unternehmen beinhalten. Die Gesellschaft plant, bei entsprechender Opportunität solche Möglichkeiten kurz- und mittelfristig zu nutzen. Aktuell hat die Gesellschaft insbesondere Gespräche über den möglichen Erwerb eines Unternehmens aufgenommen, das auf Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin-Mining spezialisierte Datencenter baut und betreibt. Geplant ist, die Beteiligung über eine Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals bei der Northern Bitcoin AG umzusetzen. Darüber hinaus prüft die Gesellschaft unverändert laufend Optionen, um ihr Geschäft zu optimieren. Hierzu werden aktuell Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, die mobilen Mining Container der Northern Bitcoin AG an Standorten aufzustellen, an denen Energieerzeuger ohne Kosten für die Northern Bitcoin AG Elektrizität zur Verfügung stellen und hierfür im Gegenzug eine Beteiligung an den Erlösen des Minings erhalten. Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northernbitcoin.com Telefon: +49 89 125 09 03 31 --------------------------------------------------------------------------- 03.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Bitcoin AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northernbitcoin.com Internet: www.northernbitcoin.com ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 903205 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903205 03.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A0SMU87 AXC0047 2019-11-03/19:50