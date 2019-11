Oracle (ORCL) mit schönem Breakout Setup. Quartalszahlen erst im Dezember

Swingtrade mit dem Datenbank-Spezialisten aus dem kalifornischen Redwood City könnte attraktiv werden.

Symbol:ISIN: US68389X1054Plus 0,9 Prozent sind in einem halben Jahr ein doch eher magerer Kurzuwachs. Auch das ständige Auf und Ab ist für langfristige Investoren keineswegs attraktiv. Momentan ist der Kursverlauf wieder über den EMAs und könnte in Kürze nach oben ausbrechen.Die Chartformation sieht momentan sehr einladend aus für einen Swingtrade.Das Kaufsignal könnte 55,50 USD gesetzt werden, der Stopp Loss unterhalb der roten Kerze vom vergangenen Donnerstag bei 54,50 USD. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht momentan auf der Tageesordnung des 11. Dezembers und steht somit auch etwas längeren Swingtrades nicht im Wege.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in ORCL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/oracle-orcl-mit-schoenem-breakout-setup-quartalszahlen-erst-im-dezember/