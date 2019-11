Düsseldorf (ots) - Die NRW-CDU und ihr Chef, Ministerpräsident Armin Laschet, stemmen sich mit Erfolg gegen den Abwärtstrend der Union. In fast allen Umfragen blieben CDU und CSU zuletzt deutlich hinter ihrem jüngsten Bundestags-Wahlergebnis von 2017 zurück. Auch bei sechs der darauffolgenden sieben Landtagswahlen verbuchte die Union herbe Verluste. In NRW hingegen konnte sie ihre Werte der vergangenen Landtagswahl weitgehend halten und wäre laut aktueller Westpol-Umfrage bei einer Neuwahl am Sonntag erneut stärkste Kraft geworden. Mehr als die Hälfte aller Befragten ist auch mit Laschet persönlich zufrieden. Das ist ein starkes Präjudiz im unionsinternen Wettkampf um die Kanzlerkandidatur. Mit dieser Zwischenbilanz kann Laschet belegen, dass er die gewonnene Landtagswahl 2017 in einen strukturellen Erfolg verwandelt hat. Sein derzeit wichtigster parteiinterner Wettbewerber Friedrich Merz hingegen hat kaum mehr als Hoffnungen anzubieten. Anders als Merz kann Laschet auch mit den Grünen. Ein schwarz-grünes Bündnis ist für beide Parteien die derzeit erfolgversprechendste Machtoption. Beide Wählerschaften verbindet die Selbstverpflichtung auf mehr Nachhaltigkeit - von der Umwelt- bis zur Finanzpolitik. Sie teilen auch den Wunsch nach mehr Selbstverantwortung und Subsidiarität. Der ideologische Graben ist überbrückbar, wie die Koalitionen in Hessen, Baden-Württemberg und vielen Kommunen von Wuppertal über Köln bis Münster belegen. Auch in NRW hätte es am Sonntag für Schwarz-Grün gereicht. Vor wenigen Jahren bezeichnete Kanzlerin Angela Merkel schwarz-grüne Bündnisse noch als Hirngespinst. Gut möglich, dass schon ihr direkter Nachfolger ein schwarz-grüner Kanzler namens Armin Laschet sein wird.



