Stanley Black&Decker - Die Rally zum Allzeithoch könnte jetzt starten!

Symbol:ISIN:Im März 2010 übernahm der Werkzeughersteller Stanley Works den Elektrowerkzeuge-Hersteller Black & Decker. Daraus entstand das neue Unternehmen Stanley Black & Decker. Seit diesem Zeitpunkt ist die Aktie von 50 USD stetig nach oben gelaufen. Diese Aufwärtsbewegung fand erst 2018 bei 178 USD ihr Ende.Die Stanley-Aktie korrigierte von ihrem Allzeithoch bei 178 USD bis auf 108 USD. Danach lief die Aktie in den letzten Monaten unter höherer Volatilität seitwärts. Bei 154 USD hat sich ein Widerstandsbereich gebildet. Nun erfolgte in der starken Börsenphase zum Jahresende, der Breakout nach nach oben. Das Kaufsignal wurde bereits generiert. Bei einem Pullback zum Breakout-Level bekämen wir nochmals eine gute Einstiegsmöglichkeit.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Pullback zurück zum Breakout-Bereich bei 154 USD vornehmen. Idealerweise korrigiert die Aktie dann noch 1-2 Tage in diesem Bereich seitwärts. Es ist auf Intraday-Setups zu achten, wenn die Aktie wieder nach oben dreht. Der Stopp geht dann bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter das Breakout-Level setzen.Meine Meinung zu Stanley Black&Decker ist BULLISCH