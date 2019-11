Nur wenigen Investoren dürfte hierzulande bisher die Aktie der japanischen KAO CORP. (JP3205800000) namentlich geläufig sein. Dabei handelt es sich in der Profilausrichtung dieses bereits 1940 gegründeten Traditionskonzerns sowohl divisional wie auch nach den Umsatzaufgliederungen der einzelnen Sparten nahezu um ein Abziehbild des US-amerikanischen Pflegemittel-Giganten PROCTER & GAMBLE (US7427181091), verbunden mit einer sogar noch weit größeren Marktdominanz auf dem gesamten asiatischen Kontinent, als dies für Procter & Gamble in der Heimatregion Nordamerika gilt! Hinsichtlich ihrer umgerechneten Aktienmarktkapitalisierung von rd. 280 Mrd. EUR ist Procter & Gamble zwar natürlich immer noch 8mal so groß, wie die Kao Corp. (35 Mrd. EUR), jedoch kommt diese damit auch nun schon langsam der Größenordnung der deutschen HENKEL KGAA (DE0006048432) mit deren aktueller Marktkapitalisierung von 39 Mrd. EUR bedrohlich nahe. Es ist also längstens an der Zeit, die an etwa 15. Größenrangstelle im Nikkei 225-Index stehende Kao Corp. nun einmal in der heutigen Ausgabe des BÖRSENDUELLS von BERNECKER RESEARCH genauer zu betrachten, wobei wir Henkel aufgrund deren klar höherer Geschäftsanteile in konjunkturzyklischen Spezialchemie-Bereichen in dieser Vergleichsanalyse außen vor lassen.

