Erst Apple, Amazon, Facebook - und nun auch Uber. Mit "Uber Money" dringt der Fahrdienstleister tiefer in die Finanzbranche vor und schließt sich einem Trend an.? Uber führt neuen Dienst "Uber Money" ein? Neue und verbesserte Finanzprodukte für Fahrer? Dienst ist zunächst in den USA und Südamerika verfügbarIm Kreis der großen Tech-Giganten herrscht derzeit ein großer Trend: der Einzug in die Fintech-Branche. Angefangen mit Apple und Amazon, die ihren Kunden eigene Finanzdienstleistungen ...

