'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Lagarde

Die erste Frau an der Spitze der Institution mit Sitz in Frankfurt am Main muss gerade den Deutschen besser erklären, warum sie handelt, wie sie handelt. Dazu gehört, den Sparern reinen Wein einzuschenken. Die Zinsen werden für lange Jahre niedrig bleiben. Indem sie für Milliarden Staatsanleihen der Euro-Staaten kauft, hält sie den Währungsblock zusammen, weil Wackelkandidaten wie Italien und Zypern nicht mehr so hohe Zinsen zahlen müssen für ihre Schulden. De facto ist natürlich das Verbot der Finanzierung von Staaten mit der Notenpresse ad acta gelegt. Gerade den Deutschen war das aber wichtig. Wenn sie es geschickt macht, könnte die 63-Jährige ihre Kritiker hierzulande vielleicht damit überzeugen, dass die Vermeidung eines Abschwungs und der Erhalt von Jobs wertvoller sind als Prinzipien./yyzz/DP/zb

AXC0019 2019-11-04/05:35