Beim Asean-Gipfel in Thailand ringen Staats- und Regierungschefs am Montag um den von China angeführten geplanten Freihandelspakt RCEP. Sollte er zustande kommen, könnte er ein Drittel des Welthandels einschließen. Medienberichten zufolge wird eine Vereinbarung über den Freihandelspakt aber erst im kommenden Jahr abgesegnet. Dies werde wahrscheinlich in einer gemeinsamen Gipfel-Erklärung festgehalten. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft endet am Montagabend (Ortszeit) und findet halbjährlich statt.

Bei RCEP mitmachen wollen China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland sowie die zehn Asean-Länder Indonesien, Malaysia, Thailand, die Philippinen, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kambodscha und Singapur. Beim Gipfel in Bangkok geht es auch um Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer. Hier möchten China und die Asean-Staaten einen Verhaltenskodex finden./asg/DP/edh

AXC0034 2019-11-04/05:49