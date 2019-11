Die Bundesregierung will Wohnhäuser klimaneutral machen. Dafür subventioniert sie das Sanieren von Altbauten. Dämmen lohnt sich für Eigentümer jedoch nur, wenn sie ein paar entscheidende Punkte beachten.

Mehr Miete fürs eigene Haus und etwas fürs Klima tun. Das will Vermieter Wolfgang Seibitz*, 63, aus Leverkusen. Rat holt er sich bei Volker Winands, dem örtlichen Geschäftsführer von Haus und Grund. Seibitz will sein vermietetes Zweiparteienhaus sanieren: neue Fenster, neue Heizung, ein modernes Bad. Und die Fassade dämmen - wenn seine Sparkasse ihm das finanziert.

Doch das Projekt gestaltet sich schwierig. Die Sparkasse will mehr Eigenkapital, seine Mieter meutern. Die Rentner lieben ihr Bad mit braunen Fliesen aus den Achtzigerjahren. Handwerker wollen sie nicht in ihre Wohnung lassen. Sie haben Angst vor Dreck und Lärm. Alles soll bleiben, wie es ist. "Schlimmstenfalls widersprechen sie, machen einen sozialen Härtefall geltend", warnt Winands. Seibitz resigniert: "Das war es dann wohl." Vorerst. Er will warten, bis die Mieter ins Pflegeheim gehen, und hofft, dass ihm die Bank in seinem Alter noch einen Kredit gibt.

Wie Seibitz wollen viele private Vermieter sanieren, etwas für den Werterhalt ihrer Immobilie tun. Die Sanierungswilligen sind jedoch oft schnell ernüchtert: Handwerker sind zu teuer, die Mieter schießen quer, und die staatliche Regulierung nimmt ihnen jegliche Lust am Bauvorhaben.

Dennoch hat die Bundesregierung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2050 sollen die CO2-Emissionen der Gebäude im Vergleich zu 1990 um 80 Prozent runter. Dafür müssten bis zu 2,5 Prozent der Wohnimmobilien pro Jahr saniert werden: neue Fenster und Heizungen, Dämmplatten an Fassade, Decken und Dach. "Das lässt sich wohl nur erreichen, wenn der Staat auch Maßnahmen fördert, die nicht wirtschaftlich sind", sagt Heinz Rehkugler, Leiter des Center for Real Estate Studies (CRES) der Steinbeis Hochschule in Freiburg. Das Projekt kostet dann mehr, als an Heizkosten eingespart wird.

Damit mehr Vermieter und Selbstnutzer sanieren, hat die Bundesregierung weitere finanzielle Anreize in ihr letztes Klimapaket gepackt. Eigenheimbesitzer können bis zu 40.000 Euro Dämmkosten von ihrer Steuerschuld abziehen. Außerdem gibt es 40 Prozent Zuschuss für den Austausch alter Ölheizungen.

Politisch ist der Klimaschutz erwünscht. Vermieter ärgern sich aber, weil er sich oft nicht rechnet. Schuld daran ist, dass Berlin zwei Ziele durchdrücken will, die sich widersprechen: mehr Investitionen in den Klimaschutz und bezahlbare Mieten. Ohne einen ausreichenden Aufschlag auf die Miete lohnt es sich für Hauseigentümer aber nicht, zu dämmen. Finanzprofessor Rehkugler glaubt, dass Dämmbefürworter oft zu optimistisch rechnen. Die Energiepreise stiegen im langjährigen Schnitt weniger stark als erwartet. "Nur mit einem CO2-Preis deutlich über zehn Euro pro Tonne, umgelegt auf Kohle, Öl und Gas, ist der wirtschaftliche Anreiz groß genug", sagt der Wissenschaftler. Auch die steigenden Handwerkerkosten, vor allem in den Boomstädten, würden unterschätzt.Dennoch kann sich eine Sanierung rechnen - wenn Eigentümer nur das tun, was wirtschaftlich sinnvoll und technisch vertretbar ist. Fünf Regeln sind entscheidend für den Erfolg eines Dämmprojekts.

1. Eher weniger als mehr

Vermieter müssen mindestens so viel sanieren, wie die Energiesparverordnungen (Enev) vorschreiben. So haben beispielsweise viele Hauseigentümer ...

