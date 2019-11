Die Bundeskanzlerin eröffnet in Zwickau das erste Werk für E-Mobility. Um 11 15 Uhr will wie zusätzlich verkünden, wie Deutschland dieses Thema angeht. 1 Mio. Steckdosen sollen bis 2030 aufgestellt werden. Das ist die Voraussetzung für den Durchbruch dieser neuen Technik in Deutschland. Zur Zeit gibt es 140.000 Ladestationen.



