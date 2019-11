Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta005/04.11.2019/07:00) - Per heutigem Datum wandelt Amir Mechria Dreiviertel seines Anteils an der Pflichtwandelanleihe 2017-2020 der HOCHDORF Holding AG im Nominalwert von CHF 98.25 Mio. Ihm werden damit 322'480 Aktien der HOCHDORF Holding AG zugeteilt. Mit dieser Wandlung erhöht sich die Anzahl der ausstehenden Aktien der HOCHDORF Holding AG auf 1'758'369. Gleichzeitig wird Amir Mechria mit 18.34% grösster Aktionär der HOCHDORF-Gruppe. Bei der HOCHDORF-Gruppe gilt gemäss Statuten eine Stimmrechtsbegrenzung von 15%.



Ende 2016 verkaufte Amir Mechria 51% der Pharmalys Laboratories SA an die HOCHDORF-Gruppe. Mechria ist nach wie vor mit 49% an der Pharmalys Laboratories SA beteiligt.



