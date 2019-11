Paris (ots/PRNewswire) - Die Übernahme macht BOORTMALT, die Malztochter von AXEREAL, zum weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von MalzAXEREAL, Frankreichs größte Getreidekooperative, gab heute im Namen ihrer Tochtergesellschaft BOORTMALT die Übernahme des Malzgeschäfts von CARGILL bekannt.Diese Übernahme stärkt die globale Position von AXEREAL und macht BOORTMALT zum weltweit führenden Unternehmen in der Malzherstellung.Jean-François Loiseau, Präsident der AXEREAL-Gruppe, sagte: "Diese Übernahme entspricht unseren zwei strategischen Zielen: Erstens, zwecks Investition in den der Gerste nachgelagerten Bereiche, um den Wert der Produktion unserer Landwirte in Frankreich und international, insbesondere in den Wachstumsmärkten, zu steigern. Zweitens haben wir eine langfristige Vision für unsere genossenschaftlichen Landwirte. Diese Übernahme wird dazu beitragen, dass unser Kurs wettbewerbsfähig ist. Wir bei Axereal sind Vorreiter für den Übergang in der Landwirtschaft in Bezug auf industrielle Innovationen, die qualitativ hochwertige Lebensmittel liefern und gleichzeitig die Umwelt schonen."Paul-Yves L'Anthoën, CEO (Chief Executive Officer) der AXEREAL-Gruppe, erklärte: "Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt im strategischen Plan unserer Genossenschaft. Sie ermöglicht uns die Diversifizierung unserer Wertquellen und stärkt die Position der Gruppe in einem wachsenden Sektor. Die Übernahme stärkt auch unsere Beziehung zur Finanzwelt."Mit dieser Übernahme übernimmt BOORTMALT sämtliche Aktivitäten von CARGILL Malt: 16 Mälzereien in 9 Ländern, annähernd 600 Mitarbeiter und mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1,7 Millionen Tonnen.Mit 27 Mälzereien auf 5 Kontinenten erhöht sich damit die Gesamtkapazität der BOORTMALT-Gruppe auf 3 Millionen Tonnen, was BOORTMALT zum weltweit führenden Unternehmen in der Malzherstellung macht. Der Hauptsitz von BOORTMALT verbleibt in Antwerpen, Belgien, wie auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum, was die Antwerpener Mälzerei die größte der Welt macht.Yvan Schaepman, CEO von BOORTMALT, fügte hinzu: "Eine solche Übernahme bietet uns neue Wachstumschancen und wird es uns ermöglichen, Risiken besser zu mitigieren, insbesondere solche, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Sie ermöglicht es uns auch, die Entwicklung neuer Braugerstensorten zu beschleunigen und neue Malze herzustellen. Mit dieser Übernahme verfolgen wir unser oberstes Ziel: der beste Mälzer der Welt zu werden."Telefonische Pressekonferenz zur ÜbernahmeMontag, 4. November11.00Uhr mitteleuropäischer Zeit Yvan Schaepman, CEO von BOORTMALT, wird eine F&A-Runde für alleMedien abhalten:Die anzurufende Nummer: +33 (0)172 283 003PIN-Code zur Teilnahme: 918162# Über BOORTMALTBOORTMALT, eine Tochtergesellschaft von AXEREAL, produziert und vermarktet weltweit hochwertige Malze für Brauereien, Brennereien sowie für Mikrobrauereien. In ihrer Eigenschaft als führender Mälzer der Welt betreibt BOORTMALT 27 27 Mälzereien auf 5 Kontinenten und produziert mit annähernd 1000 Mitarbeitern 3 Millionen Tonnen Malz pro Jahr.BOORTMALT wurde 1927 in Belgien gegründet und verfügt über anerkanntes Fachwissen in der Herstellung von Spezialmalzen, einem Schlüsselbestandteil für die Herstellung von Bieren, Whiskys und Lebensmitteln.Mehr Informationen: BOORTMALT.com (http://www.boortmalt.com/)Über AXEREALAXEREAL ist eine der führenden, in Frankreich und im Ausland vertretenen französischen Getreidegenossenschaftsgruppen, die sich auf die Produktion und Verarbeitung von Getreide für Brauereien, Bäckereien und Viehzucht spezialisiert hat. AXEREAL vereint 12.700 Landwirte und 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro.Als erste Sammelstelle von nachhaltigen Getreiderohstoffen trägt AXEREAL zu einem qualitativ hochwertigen Lebensmittelangebot bei und will "Die nachhaltige Landwirtschaftsgenossenschaft" werden. AXEREAL ist in 21 Ländern mit einer internationalen Präsenz vertreten (Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Indien, Irland, Japan, Kanada, Kroatien, Niederlande, Rumänien, Serbien, Slowakei, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten).Mehr Informationen: AXEREAL.com (http://www.axereal.com/)AXEREAL Omnicom PUBLIC RELATIONS GROUPChrystele Ivins - Tel.: +33 Jules Jules Triolaire - Tel: +33786 913 383 671 145 6 63chrystele.ivins@AXEREAL.com jules.triolaire@omnicomprgroup.comPressekontakt:e:Original-Content von: Axereal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137803/4422050