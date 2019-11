ERLANGEN (Dow Jones)--Siemens Healthineers hat dank starken Wachstums in der Bildgebung und bei fortgeschrittenen Technologien im vierten Quartal 17 Prozent mehr verdient als vor Jahresfrist. Rückenwind gab es auch von der Währungsseite. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) stieg um 17 Prozent auf 791 Millionen Euro, wie die Siemens-Tochter bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 507 Millionen Euro (plus 36 Prozent). Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 80 je Aktie am Unternehmenserfolg beteiligt werden nach 70 Cent im Vorjahr. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um 8,5 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro.

