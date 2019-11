Das Analysehaus Jefferies hat 1&1 Drillisch von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 24 Euro gekappt. Die Unsicherheit sei nach dem für das Mobilfunkunternehmen negativen Schiedsspruch zu Großhandelspreisen hoch, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Drei weitere Entscheidungen stünden noch aus./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-11-04/07:52

ISIN: DE0005545503