60 Tage im Bett rumliegen, Snoop Dogg die Blunts drehen oder morgens und abends das Nichtstun am Bahnhof abstempeln. Es gibt schon ein paar richtig kuriose Jobs. Für viele Menschen sieht der Arbeitsalltag so aus, dass sie morgens ins Büro gehen und abends wieder nach Hause fahren. Dazwischen passieren hoffentlich Dinge, für die zu arbeiten es sich lohnt. Gute 99,999 Prozent der Jobs sind das, was wir als ganz normale Berufe bezeichnen würden: Projektleiter, Grafiker, Programmierer und Texter beispielsweise. Dazu zählen aber auch traditionelle Berufe wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...