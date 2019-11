Das Analysehaus RBC hat Intesa Sanpaolo von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 2,30 auf 2,20 Euro gesenkt. Die Italiener hätten kaum Optionen, den Gegenwind für die Erträge aus Zinsen und Gebühren auszugleichen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sieht er im europäischen Bankensektor bessere Alternativen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2019 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-04/08:13

ISIN: IT0000072618