flatex AG: Neuer Millionen-Kooperationsvertrag mit Equatex bis 2026 DGAP-News: flatex AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertriebsergebnis flatex AG: Neuer Millionen-Kooperationsvertrag mit Equatex bis 2026 04.11.2019 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * flatex und Equatex bauen ihre strategische Partnerschaft bis mindestens 2026 aus * flatex sichert sich damit mehrjährige B2B-Partnerschaft und signifikantes Ertragspotential in zweistelliger Millionenhöhe Frankfurt am Main - Nach mehreren Erfolgsmeldungen der flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) aus dem B2C Bereich (Rekordneukundenzahlen, erfolgreicher Marktstart in Holland, CFD-Partnerschaft mit Société Genérale), verzeichnet flatex nun einen großen Erfolg im B2B-Bereich. Die langjährige strategische Partnerschaft mit Equatex, einem der wichtigsten und größten BPO-Kunden, wurde vorzeitig um mindestens weitere fünf Jahre bis Ende 2026 verlängert. Equatex, seit November 2018 Teil der Computershare-Gruppe, ist einer der führenden globalen Anbieter in der Administration von aktienbasierten Vergütungsprogrammen. Als strategischer Partner soll die flatex Bank zukünftig neben dem bestehenden Geschäft weitere Dienstleistungen für Equatex übernehmen. Mit der Verlängerung der Partnerschaft ist ebenfalls die Vergütung der BPO-Dienstleistungen angepasst worden, die beidseitig signifikante Mehrerträge garantiert. "In den vergangenen 12 Monaten haben wir sehr viele wesentliche Meilensteine auf unserem Wachstumskurs erreicht, insbesondere im B2C Bereich mit unserem flatex Angebot in Deutschland, Österreich und Holland. Die Verlängerung der Geschäftsbeziehung mit Equatex, einem unserer wichtigsten B2B Kunden, verdeutlicht unser Committment zu dem Geschäftsbereich und das Potential, das wir hier sehen. Wir freuen uns darauf, zukünftig mit Equatex weiter zu wachsen und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterführen zu dürfen.", sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG. Aktuell verwaltet die flatex Bank für die rund 500.000 Equatex-Planteilnehmer ca. 1,5 Millionen Depots und drei Milliarden Euro Vermögen. Die Tendenz steigt, insbesondere seitdem im deutschen Markt immer mehr Unternehmen ihre leitenden Angestellten mit Aktien- und Optionsprogrammen langfristig binden und inzentiveren wollen. "Wir haben uns mit unserer einzigartigen Infrastruktur und Plattform als wichtiger Dienstleister für unsere B2B-Kunden positioniert, nicht trotz, sondern aufgrund unseres B2C-Geschäfts und unserer tiefgründigen Wertpapierexpertise. Mit Equatex haben wir einen wichtigen Kunden langfristig als strategischen Partner gewinnen können, dessen Herausforderungen wir einhundertprozentig verstehen. Dieses Verständnis ist als Dienstleister unentbehrlich, um das Wachstum unserer B2B Kunden langfristig begleiten zu können.", sagt Muhamad Chahrour, CFO der flatex AG. "Wir sprechen über ein Vertragsvolumen von über EUR 20 Mio., dementsprechend wird sich die strategische Zusammenarbeit zukünftig signifikant in den Zahlen des Konzerns niederschlagen." Kontakt: Muhamad Chahrour CFO & IR flatex AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 0 ir@flatex.com --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: flatex AG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatex.com Internet: www.flatex.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 903201 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903201 04.11.2019 ISIN DE000FTG1111 AXC0063 2019-11-04/08:15