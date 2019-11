flatex Morning-news Öl (Brent): Der weltweit größte Ölkonzern "Saudi Aramco" geht ...

Der weltweit größte Ölkonzern "Saudi Aramco" geht an die Börse und es könnte der größte IPO aller Zeiten werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen Investoren, die mit der Materie vertraut sind, von einem ungefähren Börsenwert von rund 1,5 Billionen US-Dollar aus. Damit wäre der saudische Konzern, der in 2018 rund 111 Mrd. US-Dollar Gewinn erzielte, aus dem Stand mehr an der Börse wert, als Apple oder Microsoft. Saudi-Aramco ist der größte Produzent des schwarzen Goldes. Während die Ölanlagen des Konzerns im September attackiert wurden, fehlten dem globalen Ölmarkt adhoc rund 5 Prozent der globalen Tagesproduktion. Dies schickte den Ölpreis prozentual zweistellig gen Norden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 28. Oktober 2019 bei 62,09 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 31. Oktober 2019 bei 59,20 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 61,41 und 62,09 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 62,51/62,77/63,19 und 63,87 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 60,30/59,88 und 59,20 US-Dollar in Betracht, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 58,78/58,51/58,09 und 57,41 US-Dollar.

