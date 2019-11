Die Hypoport AG (ISIN: DE0005493365) bekräftigt mit dem heute veröffentlichten Neunmonatsbericht die am 21. Oktober 2019 bekanntgegebenen vorläufigen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2019. Hiernach stieg der Konzernumsatz um 29% auf 247,7 Mio. EUR (9M 2018: 191,8 Mio. EUR) deutlich an. Alle vier Segmente von Hypoport haben zu dieser guten Entwicklung beigetragen. Das Segment Kreditplattform erreichte erstmalig einen Umsatz von über 100 Mio. EUR in den ersten neun Monaten und damit ein neues Rekordniveau. Der Marktanteil des B2B-Kreditmarktplatzes EUROPACE wurde durch Steigerung des Transaktionsvolumens ...

