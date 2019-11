FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse im DAX-Future geht am Montagmorgen weiter. Der Dezember-DAX gewinnt während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.10 Uhr 45,5 auf 13.014 Punkten. In den Handel gegangen war er mit 12.985,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.032 und das Tagestief bei 12.970,5 Punkten. Damit ist der Anstieg über die 13.000er Marke ohne neues Gap erfolgt. Umgesetzt worden sind gut 3.600 Kontrakte.

Eine erste Unterstützung wird nun beim ehemaligen Jahreshoch bei 12.979 Punkten ausgemacht. Der nächste Widerstand wird bei etwa 13.200 Punkten gesehen. "Die Börsenrally setzt sich weltweit fort", sagt ein Marktteilnehmer. Auf Tagesbasis stünden die technischen Indikatoren nach wie vor auf Kauf.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2019 02:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.