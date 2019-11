CR Capital Real Estate AG: bestätigt die Prognosen für 2019 und erweitert den Vorstand DGAP-Ad-hoc: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Jahresergebnis CR Capital Real Estate AG: bestätigt die Prognosen für 2019 und erweitert den Vorstand 04.11.2019 / 08:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CR Capital Real Estate AG gibt heute die Erweiterung des Vorstands bekannt. Vor dem Hintergrund der positiven Wachstumsaussichten bestellt der Aufsichtsrat Herrn Mario Weißkopff zum 1. Dezember 2019 zum weiteren Mitglied des Vorstands. Neben Frau Christiane Bohm, Sprecherin des Vorstands und Finanzvorständin, wird Herr Weißkopff die Bereiche Einkauf und Vertrieb verantworten. Herr Weißkopff blickt auf jahrelange Erfahrung in der Immobilienbranche zurück und ist studierter Betriebswirt. Christiane Bohm kommentiert: "Ich freue mich, dass wir Herrn Weißkopff als Vorstandsmitglied gewinnen konnten. Er hat im laufenden Geschäftsjahr als Vertriebsleiter entscheidende Erfolge erzielt und damit die Weichen für eine attraktive Projektpipeline gestellt. Die Erweiterung des Vorstands ist ein logischer Schritt, um für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein." Um dem weiteren Wachstum der Gesellschaft Rechnung zu tragen werden die Bau- und Projektentwicklungstätigen in der Beteiligung TERRABAU GmbH gebündelt. Das Asset Management und der Aufbau des eigenen Immobilienbestands erfolgt über die KENT Immobilienmanagement GmbH. CR Capital Real Estate AG hat zudem einen Bedarf an digitalen Direktinvestments in Immobilien identifiziert und erarbeitet hierzu konkrete Lösungen mit einem nachhaltigen Beteiligungsansatz. Die Fokussierung der Beteiligung auf die Segmente Bauen, Bestand & digital Finance sichert der Gesellschaft einen Zugang zu unterschiedlichen Kundenkreisen. CR Capital Real Estate AG wird diese Beteiligungen mit Eigenkapital, Erfahrung und Know-How stärken. Die Gesellschaft bestätigt zudem die Prognosen für den Gewinn des Geschäftsjahres 2019 mit einer Steigerung um min. 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um die Aktionäre der Gesellschaft an der positiven Entwicklung teilhaben zu lassen, wird voraussichtlich eine Dividende von EUR 1,50 je Aktie - auch für die neuen Aktien - angestrebt. --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Heinrich-Hertz-Str. 1b 14532 Kleinmachnow Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 903363 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903363 04.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS625 AXC0082 2019-11-04/08:53