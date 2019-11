In der Welt des Bodybuildings heißt es ja bekanntlich "no pain, no gain". Wenn man das gleiche Prinzip auf die Finanzwelt anwendet, könnte man sagen, "ohne Risiko keine Belohnung". Hochriskante und renditestarke Chancen an der Börse gibt es in der Regel in zwei verschiedenen Formen: Frühphasen-Wachstumsunternehmen, die noch keinerlei Gewinne erzielen, und reife Unternehmen, die Veränderungen durchmachen und einen Turnaround-Plan haben. Derzeit werden viele der kleinen, noch unrentablen Wachstumsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...