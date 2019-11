Daten bestätigen das Potenzial von ADCT-402, eine wichtige Behandlungsoption für Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom zu werden

LAUSANNE, Schweiz, Nov. 04, 2019, einer Fachzeitschrift der American Association for Cancer Research (AACR, Amerikanische Gesellschaft für Krebsforschung), veröffentlicht wurden. Der Artikel trägt den Titel "Eine Phase-1-Studie mit ADCT-402 (Loncastuximab-Tesirin), einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat auf Grundlage von Pyrrolobenzodiazepin, am rezidivierenden/refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom."



Die multizentrische, Open-Label-, einarmige, klinische Phase-1-Studie mit Dosiseskalation und Dosisexpansion belegte eine signifikante klinische Aktivität des einzigen Wirkstoffs und ein überschaubares Verträglichkeitsprofil von ADCT-402 bei Patienten mit CD19-positivem rezidivem oder refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom, das nicht auf etablierte Behandlungen angesprochen oder sie nicht vertragen hatte. Der veröffentlichte Artikel enthält Erkenntnisse aus dem Teil der Studie mit der Dosiseskalation Insbesondere wurde unter den 61 Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großen B-Zell-Lymphom (DLBCL), bei denen die Wirksamkeit ausgewertet werden konnte, eine Ansprechrate von 55 Prozent bei Dosen =120 µg/kg beobachtet. Bei 87 der 88 Patienten, die an der Studie teilnahmen, trat mindestens ein durch die Behandlung hervorgerufenes unerwünschtes Ereignis auf. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse waren niedrige Anzahlen von Blutkörperchen, Müdigkeit, Anomalien beim Lebertest, Übelkeit, Hautausschlag, Kurzatmigkeit und Gewebeschwellung.

Brad S. Kahl, MD, Professor für Medizin an der Washington University School of Medicine und Hauptautor des Artikels, sagte: "Die erste Studie von ADCT-402 am Menschen rechtfertigte die Fortsetzung der Bewertung und identifizierte die Anfangsdosis von 150 µg/kg für die klinische Phase-2-Studie. Die vielversprechende klinische Aktivität und die bisher beobachteten überschaubaren Toxizitäten unterstreichen den potenziellen Nutzen von ADCT-402 als Standardtherapie für stark vorbehandelte Patienten mit DLBCL, einer Population, für die nach wie vor ein signifikanter unerfüllter medizinischer Bedarf besteht."

Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President, Chief Medical Officer und Head of Oncology Clinical Development bei ADC Therapeutics, fügte hinzu: "Die Veröffentlichung früher ADCT-402-Daten in einer Fachzeitschrift bestätigt das Potenzial unseres Leitprodukts weiterhin, ein wichtiger Bestandteil des Behandlungsparadigmas für rezidivierende oder refraktäre DLBCL zu werden. Nachdem die Patientenaufnahme in unsere entscheidende klinische Phase-2-Studie mit ADCT-402 abgeschlossen ist, planen wir, bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration einen Antrag auf Zulassung von ADCT-402 zur Behandlung von rezidivierendem oder refraktärem DLBCL bei Patienten, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf zwei oder mehr Behandlungsschemas nicht angesprochen haben, zu stellen."

Darüber hinaus wird ADCT-402 in einer laufenden Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib für die Behandlung von Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL oder Mantelzelllymphom (MCL) sowie in einer klinischen Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab für die Behandlung von Patienten mit rezidivierendem und refraktärem DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom evaluiert.

Über ADCT-402

ADCT-402), einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzelllymphom) und einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom) untersucht. Die U.S. Food and Drug Administration hat ADCT-402 den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und MCL erteilt.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das in der klinischen Phase der Onkologie tätig ist und Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate.

