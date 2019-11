In der Phase-III-Studie sank mit dem Medikament der Blutzucker vergleichbar mit dem Insulin Glargine 100, teilte Sanofi am Montag in Paris mit. Demnach wurden Patienten zwischen 6 und 17 Jahren behandelt, die an Diabetes Typ 1, einer Autoimmunerkrankung, erkrankt sind.Die Europäische Arzneimittelagentur habe sich positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...