Die Übernahme bringt innovative Professional Services-Expertise in Rackspace ein, darunter Anwendungs- und Infrastrukturmodernisierung, serverlose Entwicklung, Container und das Internet der Dinge

SAN ANTONIO, Nov. 04, 2019 gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Onica, einem Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), Premier Consulting Partner und AWS Managed Service Provider, vereinbart hat. Diese Übernahme erweitert das Rackspace-Portfolio um die innovativen Professional Services-Funktionen von Onica - einschließlich strategischer Beratung, Architektur und Engineering sowie Anwendungsentwicklung - und ergänzt die bestehenden Managed Cloud Services. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



Onica wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien. Onica ist schnell auf mehr als 350 hochqualifizierte Berater in ganz Nordamerika angewachsen. Das Unternehmen verfügt über neun AWS-Kompetenzen in den Bereichen Daten und Analytik, DevOps, Bildung, Gesundheitswesen, Industriesoftware, IoT, Microsoft Workloads, Migration und Speicher. Onica war regelmässig auf der Inc. Die Best Workplaces-Liste platziert und hält den fünften Platz auf der Fast Growth 150-Liste. Als Cloud-basiertes Dienstleistungsunternehmen unterstützt Onica Kunden dabei, neue Umsatzquellen zu erschließen, die Effizienz zu steigern und außerordentliche Erlebnisse zu liefern, indem es die innovativen Fähigkeiten der Cloud in einige der komplexesten Technologieprojekte der Welt einbringt.

"Als Cloud-Pionier hat sich Onica als eine der größten in nur einem Feld tätigen AWS-Beratungsfirmen etabliert, mit einem unübertroffenen Ruf für echte Kompetenzführerschaft bei AWS und Kunden", sagte Kevin Jones, CEO von Rackspace. "Diese Übernahme wird unsere Fähigkeit stärken, alle Kundenbedürfnisse bzgl. AWS zu erfüllen, und gemeinsam werden wir über das umfassendste Angebot an professionellen Dienstleistungen und Managed-Service-Ressourcen in der Branche verfügen. Rackspace ist dafür bekannt, seinen Kunden Fanatical Experience zur Verfügung zu stellen, und Onicas Einstellung, die Kundenzufriedenheit an oberste Stelle zu stellen, passt ideal dazu. Wir freuen uns, Stephen, Tolga und das talentierte Onica-Team in der Racker-Familie willkommen zu heißen."

Die Nachfrage nach professionellen Services für Public Cloud wächst rasant und die Kunden setzen weiterhin auf fortschrittliche Cloud-Lösungen. Die Übernahme von Onica wird das Angebot von Rackspace für Kunden verbessern und erweitern, für die AWS schnell ausgereizt sind und die professionellen High-End-Service suchen, der das gesamte Kompetenzspektrum der Cloud abdeckt.

"Durch die Kombination unserer Fähigkeiten mit der globalen Präsenz, den Ressourcen und der Größe von Rackspace werden wir besser positioniert sein, um unsere Mission zu erreichen, Kunden bei der Innovation mithilfe von AWS zu unterstützen", sagte Stephen Garden, CEO von Onica. "Wir sind stolz darauf, Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern, und mit Rackspace haben wir einen Partner gefunden, der unsere Leidenschaft für ein kundenorientiertes Erlebnis teilt."

Der Abschluss der Transaktion wird für das späte vierte Quartal 2019 erwartet. Tolga Tarhan, Chief Technology Officer von Garden and Onica, wird das Onica-Team weiterhin leiten und an Sid Nair, General Manager of Americas bei Rackspace, berichten.

Beide Unternehmen befinden sich in Privatbesitz, wobei Rackspace im Besitz von verbundenen Unternehmen bestimmter Fonds von Apollo Global Management, LLC und bestimmter Co-Investoren ist. Onica ist ein Portfoliounternehmen von Sunstone Partners.

Evercore fungierte bei der Transaktion als einziger Finanzberater von Rackspace. Barclays fungierte als einziger Finanzberater für Onica.

Über Rackspace

Bei Rackspace steigern wir den Wert der Cloud in jeder Phase der digitalen Transformation. Über Anwendungen, Daten, Sicherheit, Hybrid- und Mehrfach-Clouds weltweit hinweg bieten wir Cloud-Spezialisten unvoreingenommenes Know-how, kontinuierliche Modernisierung und Rackspace-Service-Blöcke. Wir arbeiten mit führenden Partnern und Allianzen zusammen. Als anerkannter Gartner Magic Quadrant Leader liefern wir Fanatical Experience in jeder Interaktion. Rackspace wurde von Fortune, Forbes, Glassdoor und anderen als einer der besten Arbeitgeber geehrt.

Über Onica

Onica ist ein Cloud-Beratungs- und Managed-Service-Unternehmen, das Unternehmen bei der Bereitstellung, dem Betrieb und der Innovation in der Cloud unterstützt. Von der Migrationsstrategie über Operational Excellence, Cloud-native Entwicklung und immersive Transformation ist Onica ein Full-Spektrum-Integrator, der Hunderten von Unternehmen hilft, den Wert, die Effizienz und die Produktivität der Cloud zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.onica.com.

