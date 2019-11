Frankfurt am Main (ots) - Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Audio-Angebote für die Nutzer? Welchen Stellenwert nehmen klassische Radioprogramme ein? Und welcher Teil der Audio-Nutzung ist werberelevant? Im Rahmen der umfassenden Studie "Audioversum 2020", die erstmals auf der AS&S Radio Frühstücks-Tour vorgestellt wird, haben Forscher des Frankfurter Vermarkters analysiert, wie sich die unterschiedlichen Audio-Nutzungsformen und Audio-Inhalte im Spannungsfeld zwischen Wort und Musik, zwischen Live- und On Demand-Nutzung positionieren.In Ergänzung zur ma Audio, wo inzwischen DAB+ und Online-Reichweiten vollständig integriert und ausgewiesen sind, wurden für "Audioversum 2020" 2.000 Audio-Nutzer befragt (repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren). Bei der computergestützten telefonischen Befragung (Institut: Kantar) machten die Teilnehmer Angaben zur Nutzung von Audio-Angeboten wie Radio, Podcast, Hörbuch oder Musik, aber auch hinsichtlich der Audio-Nutzung im Tagesverlauf.Audio ist, so die Erkenntnis der Forscher, im Alltag der Menschen allgegenwärtig. So verfügen 84 Prozent der Nutzer über ein Smartphone, 79 Prozent haben ein Autoradio, und 9 Prozent besitzen einen Smart Speaker - Tendenz steigend. Audio gesamt kommt nach Erkenntnis der AS&S Radio-Forscher auf eine Gesamt-Tagesreichweite von 86 Prozent, klassisches Radio leistet hier mit 74 Prozent Tagesreichweite den weitaus größten Beitrag, gefolgt von Musik (46 Prozent) über Tonträger, Downloads oder Streaming. Die Wort-On-Demand-Angebote Podcast und Hörbuch erreichen täglich 7 beziehungsweise 8 Prozent.Diese Werte spiegeln die Nutzungsdauer der einzelnen Audio-Formen wider: Von 249 Minuten Audio-Nutzung gesamt sind 184 Minuten Radio- und 58 Minuten Musikkonsum. 46 Prozent der Nutzungszeit entfällt auf klassische UKW-Geräte, WLAN- oder DAB+-Radios, 19 Prozent von Audio gesamt auf In-Car-Entertainment-Systeme. Für 14 Prozent ihrer Audio-Zeit greifen die Menschen zum Smartphone.Auch die Werberelevanz der unterschiedlichen Audio-Formen nahmen die AS&S Radio-Forscher unter die Lupe. Demnach hören die Nutzer insgesamt 84 Minuten pro Tag werbefrei - etwa bei CDs, Hörbüchern, in Abos von Streaminganbietern oder bei werbefreien Radiosendern, die Hälfte davon ist persönliche Musiknutzung.Das heißt: 165 Minuten der täglichen Audio-Nutzung sind grundsätzlich werblich belegbar. Davon entfallen auf klassischen Werbefunk 146 Minuten, die restlichen 16 Minuten kommen als neue Online-Audio-Touchpoints in den Free-Accounts der Streamingdienste hinzu. Fazit der "Audioversum 2020"-Studie: Klassisches Radio ist in allen Altersgruppen auch künftig die verlässliche Basis jeder Audio-Werbestrategie.Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76496/4422138