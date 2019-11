IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon beauftragt Unternehmen mit Sitz in der UK mit der Steigerung der Markenbekanntheit in Europa und benennt Mackie Research als kanadischen Market-Maker

4. November 2019 - Vancouver, British Columbia, Kanada - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB:7BL - WKN A2PNJ8; OTC: BLAGF) gibt bekannt, dass es Clarkham Capital Ltd. beauftragt hat, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und in der Kommunikation mit dem über 100 Millionen großen europäischen Investorenpublikum zu unterstützen.

In den kommenden Monaten wird Clarkham Capital die Unternehmensnachrichten übersetzen und verbreiten und das Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung einer Social-Media-Strategie unterstützen. Für die Dauer dieser Dienste wird Clarkham Capital ab 1. November 2019 pro Quartal 9.000 Euro erhalten.

Clarkham Capital ist ein unabhängiger Dienstleister des Unternehmens und nach Kenntnis des Unternehmens hält Clarkham Capital weder direkt noch indirekt Aktien des Unternehmens.

Außerdem gibt das Unternehmen erfreut bekannt, dass es Mackie Research Corp. (Mackie) mit der Bereitstellung von Market-Making-Diensten gemäß den CSE-Richtlinien beauftragt hat. Mackie wird die Aktien von Blue Lagoon Resources an der CSE mit dem Ziel, geordnete Marktverhältnisse aufrecht zu halten, handeln. Für seine Dienste erhält Mackie für eine Laufzeit von mindestens drei Monaten eine monatliche Barvergütung von 5.000 $. Anschließend kann die Laufzeit um jeweils einen Monat verlängert werden. Blue Lagoon und Mackie sind unabhängige und nicht verbundene Unternehmen. Mackie wird als Vergütung keine Aktien oder Optionen erhalten. Das für das Market-Making verwendete Kapital wird von Mackie bereitgestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President und Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: ranavig@gmail.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können, einschließlich Aussagen über die Entwicklung eines Marktes für die Wertpapiere des Unternehmens in Europa. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Blue Lagoon Resources Inc. (das "Unternehmen") erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", " prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "wird", "würde", "kann", "könnte" oder "sollte" eintreten. Solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

