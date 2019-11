Deutschlands Vorzeige-Pharmazeuten Bayer und Fresenius haben schwere Zeiten hinter sich. Doch im Q3 konnten die DAX-Konzerne positiv überraschen. Wir haben uns die Entwicklung genauer angeschaut und werfen auch einen Blick auf den französischen Wettbewerber Sanofi.Bei Bayer läuft es schon wieder. Die Aktie (69,85 Euro; DE000BAY0017), die von Sommer 2017 bis Sommer 2019 mehr als die Hälfte ihres Wertes verlor, legte in den vergangenen vier Monaten rd. ein Drittel zu. Daran ändert auch die Zahl der Monsanto-Klagen nichts, die sich inzwischen auf 42 000 mehr als verdoppelt hat. CEO Werner Baumann blickt auf ein erfolgreiches Q3 zurück, zu dem alle Divisionen ihren Anteil beisteuerten. In den ersten neun Monaten stieg der Bayer-Umsatz um 24,3% auf 32,8 Mrd. Euro. Das ber. EBITDA legte 28,8% auf 2,3 Mrd. Euro zu. Bis Jahresende sollen diese Werte auf 43,5 Mrd. bzw. 11,5 Mrd. Euro steigen. In der Prognose ist das Animal Health-Geschäft bereits nicht mehr enthalten, das Mitte 2020 für 7,6 Mrd. US-Dollar an Elanco Animal Health gehen wird. Trotz der Klagewelle sollte Bayer das Tief überwunden haben. Die ...

