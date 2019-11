Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 19,50 auf 16,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eugene King verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die trüberen Aussichten für Karbonstahl. Er rechnet bei ArcelorMittal und Voestalpine mit schwächeren Quartalszahlen. Mit Blick auf 2020 dürften die Gewinne aber allmählich wieder anziehen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

