Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ado Properties von 44 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das qualitativ beste Immobilienportfolio in Berlin, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Aktienkurs sei dies nicht entsprechend eingepreist - wohl auch wegen der zunehmenden regulatorischen Unsicherheiten in der Hauptstadt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 09:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 09:04 / MESZ

ISIN LU1250154413

AXC0107 2019-11-04/09:51