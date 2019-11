IRW-PRESS: Barrian Mining Corp.: Barrian Mining bohrt 148 g/t Ag auf 4,6 m im Erkundungsgebiet Uncle Sam

Vancouver (British Columbia), 4. November 2019. Barrian Mining Corp. (TSX-V: BARI, OTCQB: BARRF, FWB: BM5) (Barrian oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für das erste Bohrloch 2019 im Erkundungsgebiet Uncle Sam im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen, 1.838 Meter umfassenden RC-Bohrprogramms bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Bolo bekannt zu geben. Bohrloch BL19-09 durchschnitt hochgradiges Silber und ergab 148 Gramm Silber pro Tonne (1,77 Gramm Goldäquivalent2 pro Tonne auf 4,6 Metern) innerhalb einer mächtigeren Zone von 74,9 Gramm Silber pro Tonne (0,90 Gramm Goldäquivalent2 pro Tonne auf 22,9 Metern). Die Zone Uncle Sam liegt 500 Meter südlich der Zone South Mine Fault. Eine neue Gesteinsschürfprobe aus dem Jahr 2019, die zwischen den Zonen gesammelt wurde, ergab 3,63 Gramm Gold pro Tonne mit 262 Gramm Silber pro Tonne im Ausbiss innerhalb eines Gebiets, in dem zuvor noch keine Probennahmen durchgeführt worden waren. Die neue Bohrloch- und Oberflächenprobe bietet die Möglichkeit einer Beständigkeit der Mineralisierung entlang einer Streichenlänge von 500 Metern innerhalb des 1,2 Kilometer langen Abschnitts Bolo.

CEO und Co-Founder Maximilian Sali sagte: Wir freuen uns, einen weiteren bedeutsamen Abschnitt hinzuzufügen, der das Profil der Silber- und Goldmineralisierung weiter vergrößert. Das Bohrprogramm 2019 hat unsere Erwartungen übertroffen. Bohrungen und Oberflächenprobennahmen bestätigen unsere Interpretation, wonach die beiden Zonen entlang des Streichens miteinander verbunden sind. Das hochgradige Silber in der Zone Uncle Sam könnte mit einer tiefen Silbermineralisierung in der Zone South Mine Fault in Zusammenhang stehen. Das vollständige Streichenpotenzial beim Projekt Bolo wurde noch nicht ausgeschöpft.

Diese Abschnitte erweitern die hochgradige Silbermineralisierung bei Uncle Sam um etwa 50 bis 75 Meter senkrecht unterhalb der Oberflächen-Gesteinssplitterproben, einschließlich 3.146 Gramm Silber pro Tonne und 1,0 Gramm Gold pro Tonne auf 2,6 Metern sowie 365 Gramm Silber pro Tonne und 1,9 Gramm Gold pro Tonne auf 3,6 Metern3; sowie 20 Meter nördlich entlang des Streichens im Untergrund des vorherigen Bohrlochs BL-54, das 94,3 Gramm Silber pro Tonne auf 21,3 Metern durchschnitt, einschließlich 251 Gramm Silber pro Tonne auf 6,1 Metern3. Bohrloch BL19-09, das im Erkundungsgebiet Uncle Sam gebohrt wurde, durchschnitt hochgradiges Silber mit 148 Gramm Silber pro Tonne (1,77 Gramm Goldäquivalent2 pro Tonne auf 4,6 Metern), beginnend in einer Tiefe von 57,9 Metern, innerhalb einer mächtigeren Zone von 74,9 Gramm Silber pro Tonne (0,90 Gramm Goldäquivalent2 pro Tonne auf 22,9 Metern), beginnend in einer Tiefe3 von 41,2 Metern (Abbildung 1).

Das Erkundungsgebiet Uncle Sam liegt 500 Meter südlich und 250 Meter vertikal unter der Zone South Mine Fault. Modellierte RC-Bohrabschnitte weisen auf das Vorkommen einer ausgeprägten silber- (+/- gold)-mineralisierten Zone hin, die etwa 100 bis 150 Meter westlich und bis zu 200 Meter unter der Oberfläche innerhalb der Goldzone South Mine Fault liegt, was auf das Potenzial für eine Beständigkeit der Gold-Silber-Mineralisierung zwischen Uncle Sam und der Zone South Mine Fault hinweist. Kombinierte historische und aktuelle RC-Bohrungen aus dem Jahr 2019 verdeutlichen das Vorkommen einer Gold-Silber-Mineralisierung über eine vertikale Ausdehnung von 350 Metern. Eine neue Gesteinsschürfprobe aus dem Jahr 2019, die zwischen der Zone South Mine Fault und Uncle Sam entnommen wurde, ergab 3,63 Gramm Gold pro Tonne mit 262 Gramm Silber pro Tonne im Ausbiss. Das Vorkommen einer hochgradigen Mineralisierung im Ausbiss zwischen Uncle Sam und

der Zone South Mine Fault unterstützt weiterhin das Potenzial für eine Beständigkeit der Mineralisierung zwischen den Zonen.

Tab. 1: RC-Bohrungen 2019 beim Gold-Silber-Projekt Bolo - Bohrloch BL19-09 in Zone Uncle Sam

Bohrlochnr.Ziel VonBisIntervAg

(Neigung/Az (m)(m)all (g/

imut (m)1 t)

BL19-09 Abwärtsgerichtet41,64,22,93 74,9

(-50/295) e 2 0

Erweiterung

der

Mineralisierung

von

Oberflächenschl

itzproben

einschließlErweitert 57,62,4,63 148

ich hochgradiges 9 5

Ag bei Uncle Sam

50-75 m unter

der Oberfläche

und 20 m

nördlich

entlang des

Streichens des

vorherigen

Bohrlochs

BL-54 im

Untergrund

1 Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung wird in den meisten Bohrlöchern auf etwa 60 bis 70 Prozent der bebohrten Mächtigkeit geschätzt.

2 Die Goldäquivalentwerte wurden unter Anwendung eines Gold-Silber-Verhältnisses von 83,5 zu 1 sowie unter der Annahme metallurgischer Gewinnungsraten von 100 Prozent berechnet.

3 Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung bei Uncle Sam ist nicht bekannt.

Bohrloch BL19-09 (Neigung von minus 50 Grad / Azimut von 295 Grad) wurde im Erkundungsgebiet Uncle Sam gebohrt, um die abwärtsgerichtete Erweiterung von hochgradigem Silber in Oberflächen-Gesteinssplitterproben, einschließlich 3.146 Gramm Silber pro Tonne und 1,0 Gramm Gold pro Tonne auf 2,6 Metern sowie 365 Gramm Silber pro Tonne und 1,9 Gramm Gold pro Tonne auf 3,6 Metern2, anzupeilen. Die Streicherweiterung früherer Abschnitte, die von Allegiant Gold Ltd. in Bohrloch BL-54 gebohrt wurden, beinhalten 94,3 Gramm Silber pro Tonne auf 21,3 Metern, einschließlich 251 Gramm Silber pro Tonne auf 6,1 Metern2. BL19-09 durchschnitt eine bedeutsame Silbermineralisierung 50 bis 75 Meter unterhalb der Oberfläche und 20 Meter nördlich entlang des Streichens von BL-54 innerhalb sichtbar alterierter (verkieselter und oxidierter) und stark quarz- (+/- carbonat)-adriger Kalksteine und Dolomite der Kalksteineinheit Antelope Valley aus dem Ordovizium.

Die erbohrten Gebiete sind Teil eines größeren mineralisierten Abschnitts, der sich über mehr als 1,2 km entlang des Streichens erstreckt. Im Rahmen des geophysikalischen Bodenmessprogramms 2019 (induzierte Polarisation/IP und Widerstandsfähigkeit/Res) wurden Ziele identifiziert, die weitestgehend mit neuen Ergebnissen übereinstimmen. Die IP/Res-Anomalien weisen darauf hin, dass sich mineralisierte Gebiete in die Tiefe und entlang des Streichens erstrecken können, was zusätzliches Wachstumspotenzial im gesamten Projektgebiet Bolo bietet.

Abbildung 1: Bohrabschnitt für Bohrloch BL19-09 im Gold-Silber-Projekt Bolo (mit Widerstandsfähigkeit)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49296/2019-11-04 Barrian NR - Uncle Sam Ag Hole (draft JG-KR CLEAN)_de_PRcom.001.jpeg

Methoden und QA/QC

Die hierin gemeldeten Analysearbeiten wurden von ALS Global (ALS), Elko (Probenaufbereitung), Reno (Gold-Brandprobe) (Nevada) und Vancouver (geochemische Untersuchung auf mehrere Elemente) (Kanada) durchgeführt. ALS ist ein gemäß ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor und ist von Barrian und der QP unabhängig. Die RC-Bohrproben wurden auf mindestens 70 Prozent (zwei Millimeter) zerkleinert, gefolgt von einer Pulverisierung auf einen 250-Gramm-Bruch (85 Prozent, 75 Mikrometer). Die Goldbestimmung erfolgte mittels standardmäßigen Atomabsorptions- (AA)-Abschlusses mit einer 30-Gramm-Brandprobe (FA) - zusätzlich zur geochemischen ICP-MS-Analyse auf 48 Elemente. Barrian wendet bei den Arbeiten beim Gold-Silber-Projekt Bolo branchenübliche Verfahren mit einem Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) an. Leer-, Doppel- und Standardproben wurden der Probensequenz beigefügt und zur Analyse ins Labor geschickt. Barrian stellte bei der Prüfung der Daten keine größeren QA/QC-Probleme fest. Barrian ist sich keiner Bohrungen, Probennahmen, Gewinnungen oder anderer Faktoren bewusst, die die Genauigkeit und Verlässlichkeit der hierin angegebenen Daten erheblich beeinträchtigen könnten.

Über Barrian Mining Corp.

Barrian Mining Corp. ist ein neues Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten in den USA gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Bolo von Barrian, das 90 Kilometer nordöstlich von Tonopah (Nevada) liegt, beherbergt eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin und ist vollständig finanziert und genehmigt für das aktuelle Bohrprogramm. Darüber hinaus besitzt Barrian eine Earn-in-Option auf den Erwerb von 100 Prozent des Troy Canyon Projekts, das sich im historischen epithermalen Silber-Gold-Bergbaugebiet Mogollon in New Mexico befindet. Barrian hat auch die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Troy Canyon (Nevada). Barrian wird von einem starken Management- und Technikteam geleitet, das aus Kapitalmarkt- und Bergbauprofis besteht, deren Ziel darin besteht, den Aktionärswert durch neue Mineralentdeckungen, langfristige Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Rechtsprechungen zu maximieren. Barrian notiert unter dem Börsenticker BARI an der TSX-V, unter dem Ticker BARRF an den OTC-Märkten und unter dem Börsenticker BM5 an den deutschen Börsen (Frankfurt).

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Bolo Projekt beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta) und einem Director von Barrian, und Christopher Livingstone, P.Geo. (BC), Projektgeologe bei APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta), beide qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Raffle und Herr Livingstone haben die angegebenen Daten verifiziert; dies beinhaltete eine Prüfung der Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen und Einschätzungen zugrunde liegen.

Für das Board of Directors,

gez. Max Sali

Max Sali, Chief Executive Officer

Kontaktinformationen:

Karl Mansour, Paradox IR

Tel: (514) 341-0408

E-Mail: karlmansour@paradox-pr.ca

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: (604) 620-8406

E-Mail: info@barrianmining.com

Suite 605 - 815 Hornby Street

Vancouver, BC, V6Z 2E6, Canada

Tel.: +1 604 620 8406

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt zusätzlicher Bohrergebnisse, Erwartungen an die Bohrergebnisse, andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Perspektiven des Unternehmens und seine Konzessionsgebiete sowie andere Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Mengen sowie auf Annahmen des Managements basieren. Sämtliche Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffe oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), sowie Variationen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichteten Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftige Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig ändern wird; dass eine Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht; und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Betriebsmittel sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsarbeiten des Unternehmens erforderlich sind, rechtzeitig und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als vernünftig angesehen werden, unterliegen sie erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Ungewissheiten und Risiken.

Zukünftige Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) Risiken in Zusammenhang mit Preisschwankungen von Gold und anderen Rohstoffen; (ii) Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit von Explorationen und Kostenschätzungen sowie mit der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; (iv) die Ressourcenexploration und -erschließung, die ein spekulatives Geschäft darstellen; (v) einen Verlust oder eine Aufgabe der Beteiligung an Konzessionsgebieten seitens des Unternehmens oder die Unfähigkeit, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten; (vi) strengere Umweltgesetze und -bestimmungen; (vii) die Unfähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall zusätzliche Gelder aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Unfällen, Equipment-Ausfällen, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unerwarteten Schwierigkeiten oder Unterbrechungen der Explorations- und Erschließungsarbeiten; (x) die Konkurrenz; (xi) potenzielle Verzögerungen von Explorations- und Erschließungsarbeiten oder bei der Erstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Profitabilität anhand der Verlusthistorie des Unternehmens; (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und entsprechenden Verpflichtungen; (xiv) Risiken in Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Akzeptanz der Gemeinde, Abkommen und Genehmigungen (im Allgemeinen soziale Genehmigung bezeichnet) aufrechtzuerhalten; (xv) Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen in Zusammenhang mit den kontinuierlichen Explorationen und Erschließungen der Projekte des Unternehmens; (xvi) Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen rechtlicher Schritte; (xvii) politische und behördliche Risiken in Zusammenhang mit dem Abbau und der Exploration; (xviii) Risiken in Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschaftslage; sowie (xix) andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Erkundungsgebieten, den Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, den Verlust wichtiger Board-Mitglieder, Angestellter oder Berater, widrige Witterungsbedingungen, Kostensteigerungen, Equipmentausfälle, Rechtsstreitigkeiten, Wechselkursschwankungen, die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sowie von Dienstleistern in Rechnung gestellte Gebühren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, weshalb man sich aufgrund der grundsätzlichen Ungewissheit zukunftsgerichteter Aussagen nicht darauf verlassen sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das angegebene Datum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49296&tr=1

