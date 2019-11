Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.35 Uhr um 0,68 Prozent auf 3.186,12 Punkte. Bisher wurden 374.795 (Vortag: 323.657) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von neuen Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Impulse für den Handel könnten jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...