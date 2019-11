LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im Oktober leicht aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg um 0,2 Punkte auf 45,9 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Der Anstieg erfolgt von einem Siebenjahrestief im Vormonat. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden./bgf/jsl/mis

