Heute wurde der Zwischenbericht für das dritte Quartal 2019 von EURid veröffentlicht, in dem die Organisation Statistiken und Entwicklungen für das Quartal bekannt gibt. Besonders hervorzuheben:

166 984 neue Registrierungen von Domainnamen wurden verzeichnet;

- Dabei führt Portugal die Liste mit +39,2 Wachstum an;

- Die durchschnittliche Erneuerungsrate betrug 78,3 %.

Die Gesamtanzahl der Registrierungen sank von 3 623 691 zum Ende des 2. Quartals auf 3 617 536 zum Ende des 3. Quartals. Dies kann auf die anhaltenden Unsicherheiten durch den Brexit und die .eu-Domains zurückgeführt werden. Die konstante Steigerung in Portugal ist hingegen ein Ergebnis lokaler und externer Registrar-Angebotsaktionen.

Zu den Entwicklungen im Quartal gehörten außerdem:

EURid hat mit dem Einsatz der RcodeZero DNS Anycast-Technologie von nic.at begonnen.

- Forscher der Universität Löwen haben in Zusammenarbeit mit EURid einen dritten Beitrag über die Identifizierung schädlicher Domainnamen veröffentlicht.

- Für die am 14. November 2019 geplante Einführung von .e? (.eu auf Griechisch) wurde eine spezielle Seite veröffentlicht.

- Die Gebühr für ein .eu ADR-Basisverfahren wurde weiter ermäßigt.

Ein wichtiger Höhepunkt des 3. Quartals war außerdem die Bekanntgabe der Finalisten der 2019 .eu Web Awards. Insgesamt ergaben die Nominierung und Abstimmung für die 6. Ausgabe der .eu Web Awards 139 Nominierungen mit über 5 500 Stimmen. Die 15 Finalisten sind für den 20. November 2019 zu einer Gala in Brüssel eingeladen, bei der die Gewinner bekannt gegeben werden.

