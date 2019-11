Hamburg (ots) - HÄUSER, das High-Class-Magazin für internationale Architektur, Design und anspruchsvolles Wohnen, feiert sein 40-jähriges Bestehen mit der heute erscheinenden Jubiläumsausgabe (HÄUSER 06/2019). Darin versammelt die Redaktion in einem 40-seitigen Sonderteil die besten Häuser aus den letzten vier Dekaden. Unter dem Motto "Wahre Traumhäuser" werden Objekte gezeigt, die sich durch Klasse, Intelligenz und Feingefühl auszeichnen. Ob Landhaus oder Stadthaus, Villa oder Ferienhütte, Neubau oder Umbau: Sie alle wurden in HÄUSER vorgestellt und überzeugen heute noch genauso wie damals. Als Dankeschön an ihre Leser verlost die HÄUSER-Redaktion 40 namhafte Designobjekte im großen Jubiläumsgewinnspiel. Vom Beistelltisch bis zum Boxspringbett, von der tragbaren Leuchte bis zum handgeknüpften Teppich reicht die Palette aktueller Entwürfe und moderner Klassiker. Außerdem wird es die Jubiläumsausgabe auch in einer Premium-Edition zum Sammeln geben. Als Buch gebunden und mit kunstvoll gestaltetem Schutzumschlag wird sie zum Preis von 14,90 Euro im ausgewählten Fachhandel zu haben sein.Anne Zuber, Chefredakteurin HÄUSER: "Seit seinem ersten Erscheinen steht HÄUSER für herausragende Wohnarchitektur. Und auch wenn über die Jahre Moden kamen und gingen und das Heft sich stets weiterentwickelt hat, ist doch eines geblieben: Die Gewissheit, dass gute Planung Qualität schafft, die Bestand hat. Sie war und ist schon immer das Herzstück des Magazins gewesen. Nicht umsonst, ist HÄUSER eine feste Größe für Architekten und Planer, aber auch Bauherren, die sich mit Neubau, Umbau und Renovierungen befassen - eine Instanz in Sachen Architektur mit 40 Jahren Erfahrung."Seit vierzig Jahren begleitet HÄUSER seine Leserinnen und Leser auf dem Weg, sich ihr ganz individuelles Zuhause zu schaffen. Innovative Projekte werden vorgestellt und dank exakter Grundrisse, technischer Einzelheiten und kluger Texte bis ins Detail nachvollziehbar gemacht. Fantastische Bilder laden zum Schwelgen ein und wecken die Lust auf Veränderung.Die Jubiläumsausgabe HÄUSER (06/2019) wird flankiert von einer Print- und Display-Kampagne sowie gezielten Maßnahmen am Point-of-Sales.Pressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation HÄUSERGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, HÄUSER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41307/4422238