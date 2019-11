Das Analysehaus Warburg Research hat Zalando von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 45 Euro belassen. Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Gewinnüberraschung für das Gesamtjahr sei gestiegen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000ZAL1111

AXC0125 2019-11-04/10:33