Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Unicredit auf der "Conviction Buy List" belassen. Nachdem inzwischen die Hälfte der europäischen Banken die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt habe, sei das Zwischenfazit ein im Sektor um neun Prozent zum Vorjahr gesunkener Gewinn, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Möglichkeiten im Sektor ergäben sich durch Kapitalausschüttungen, etwa bei BNP und ING. Bei Unicredit und Credit Suisse sieht er Chancen durch Restrukturierungen. BNP, ING, Unicredit, Credit Suisse sowie Santander seien zudem attraktiv bewertet./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 00:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-11-04/10:38

ISIN: IT0005239360