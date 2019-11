Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Französin Christine Lagarde hat am Montag ihren Dienst als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) angetreten. Lagarde sagte am Morgen bei ihrem Eintreffen vor Journalisten in Frankfurt, es werde in dieser Woche viele Meetings geben, sie werde viel zuhören und versuchen, ein besseres Verständnis für die Dynamik der Institution zu entwickeln. Lagarde, die die Journalisten auf Deutsch mit "Guten Morgen" begrüßt hatte, sagte, sie werde am Montag noch eine Laudatio auf "meinen Freund Wolfgang Schäuble" halten. Redebeginn ist nach Angaben der EZB um 20.30 Uhr.

Auf die Frage, was sie von der sogenannten "Schwarzen Null" halte, antwortete sie: "Das ist ein Punkt, über den wir immer sprechen, aber im Privaten." Lagarde kündigte zudem an, dass sie an der Sitzung der Euro-Finanzminister am Donnerstag in Brüssel teilnehmen werde.

Lagarde, die zuvor Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) und französische Finanzministerin gewesen war, dürfte die Politik ihres Amtsvorgängers Mario Draghi zunächst fortsetzen. Allerdings wird damit gerechnet, dass sie versuchen wird, die zuletzt deutliche Spaltung des Rats zu überwinden. Auch eine Diskussion über die EZB-Strategie wird erwartet, wobei die Richtung möglicher Reformen ebenfalls umstritten ist.

Mit Aufmerksamkeit waren Äußerungen Lagardes im Vorfeld ihrer Amtsübernahme registriert worden, in denen sie die Politik ihres Vorgängers vor allem wegen der Schaffung von Millionen neuer Arbeitsplätze gelobt hatte. Die erste EZB-Ratssitzung mit geldpolitischer Beschlussfassung unter Lagardes Leitung findet am 12. Dezember statt.

