Die Aktien von Wirecard haben sich am Montag im freundlichen Marktumfeld unter die größten Dax-Gewinner gemischt. Wie so häufig schwankten sie mit einem Anstieg um 3,2 Prozent stärker als der Leitindex. Kurstreiber waren Händlern zufolge vor allem ermutigende Aussagen des Konzernchefs Markus Braun in einem Interview und anlaufende Aktienrückkäufe. Auch eine Mitteilung vom Freitag, wonach die US-Bank Morgan Stanley direkt oder über Instrumente Zugriff auf Anteile hat, schade vor diesem Hintergrund nicht, betonte ein Händler.

Wie Braun im "Handelsblatt" sagte, sieht sich der Zahlungsdienstleister weiter von den anhaltenden Vorwürfen der Bilanzfälschung entlastet. "Die Darstellungen in der '"Financial Times' sind falsch", bekräftigte er frühere Aussagen, nachdem die zuletzt von der Zeitung erwähnte Sachverhalte vorsichtshalber noch einmal überprüft worden seien. Derweil soll nun am Dienstag das bereits angekündigte Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro starten. Im Zeitraum bis 5. November 2020 sollen bis zu 2,5 Millionen eigene Aktien zurückgekauft werden./tih/mis

ISIN DE0007472060

AXC0132 2019-11-04/10:49