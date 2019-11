Unterföhring (ots) -"Er legt die Scheu ein wenig ab. Das Reh wird erwachsen. Vom Bambizum Bock", freut sich Alexander Herrmann über die Kochleistung seinesSchützlings Clive (25, Gelsenkirchen) in der sechsten Folge von "TheTaste" (Mittwoch, 6. November 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1). Denn beimThema "Süß & Salzig" kommt der junge Koch so richtig in Fahrt. Obwohles Gastjuror und Sternepatissier René Frank aus demDessert-Restaurant CODA in Berlin zu überzeugen gilt, lässt AlexanderHerrmann Clive überwiegend freie Hand im Teamkochen. DieserCoach-Freiraum scheint dem Gelsenkirchener Kochtalent dieInitialzündung zu geben und das "The Taste"-Bambi lernt schließlichlaufen im Rennen um den besten Löffel. "Der geht da mit einer Frischeran und mit einer Lust, die hat er vorher nicht gehabt", würdigtSternekoch Alexander Herrmann die großen Fortschritte seinesSchützlings. Kann Clive im Rennen um den besten Löffel noch aufholenoder verstolpert das "The Taste"-Bambi die Chance auf den Sieg mit50.000 Euro Preisgeld und eigenem Kochbuch?Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Susanne (31,Weismain, Bayern)Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW),Maximilian (31, Petersberg, Hessen)Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Marko (36,Stauchitz, Sachsen), Tobias (35, Schwaigern, BaWü)Team Blau - Frank Rosin: Madeline (26, Penig bei Chemnitz, Sachsen),Michi (39, Augsburg, Bayern), Patrick (38, Bielefeld, NRW)Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen undBonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal vonSAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4422295