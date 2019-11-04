DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11S/17 DE000HLB5HY9 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11T/17 DE000HLB5JE7 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11M/17 DE000HLB5HM4 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11J/17 DE000HLB5HH4 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11K/17 DE000HLB5HK8 06.11.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11S/17 DE000HLB5HY9 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11T/17 DE000HLB5JE7 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11M/17 DE000HLB5HM4 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11J/17 DE000HLB5HH4 06.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11K/17 DE000HLB5HK8 06.11.2019 HZE/EOT