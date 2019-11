Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Stärke am Aktienmarkt sorgte für leichtere Kurse deutscher Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 171,76 Punkten auf 171,42 Punkte gesunken. Auch die Kurse der US-Staatsanleihen hätten unter dem anziehenden Aktienmarkt gelitten. Die positiven Daten seitens der Konjunktur hätten das Interesse an festverzinslichen Papieren zurückgehen lassen. (04.11.2019/alc/a/a) ...

