Die bet-at-home AG (ISIN: DE000A0DNAY5) stellt heute ihre Konzern-Geschäftszahlen der ersten drei Quartale 2019 vor. Positive Umsatzentwicklung in den ersten drei Quartalen 2019 Der Brutto-Wett- und Gamingertrag lag in den ersten drei Quartalen 2019 bei 106,8 Mio. EUR und somit um 2,5% über dem Wert der Vergleichsperiode 2018, welcher die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland beinhaltete (Q1-Q3 2018: 104,2 Mio. EUR). Das Wett- und Spielvolumen im bet-at-home.com AG Konzern betrug in diesem Zeitraum insgesamt 2.437,4 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 2.305,1 Mio. EUR). Die Wettgebühren und Glückspielabgaben ...

