Düsseldorf (ots) - Außergewöhnliche Muster und starke Farben - das prägt die neue QVC Modemarke Anni for Friends. Dahinter steht die Designerin Annika Schwieger, die bereits seit Jahren sehr erfolgreich mit dem Label Anni Carlson unterwegs ist. Nun hat die Halbschwedin eine exklusive Marke für das digitale Handelsunternehmen QVC entwickelt, welche am 14. Februar 2020 erstmals mit der Frühjahr-/ Sommerkollektion in den Verkauf geht.Nach Jette Joop, Uta Raasch, Thomas Rath und Dawid Tomaszewski holt QVC mit Annika Schwieger eine weitere Designerin an Bord. "Wir dehnen mit ANNI FOR FRIENDS unser Angebot an exklusiven Lieblingsstücken aus und bringen tolle farbenfrohe Womenswear mit lebendigen Drucken in die Kleiderschränke unserer Kundinnen", sagt Gina Deeble, Vice President Merchandising bei QVC Deutschland. Den modischen Auftakt gibt es am 14. Februar 2020, wenn die Designerin die neue Marke vorstellt. Die Kollektion besteht unter anderem aus Blusen, Jacken, Röcken, Kleidern, Pullovern und Hosen.Color up your life: die Schönheit des Alltags in der ModeDie exklusive QVC Modemarke ANNI FOR FRIENDS steht unter dem Motto "Color up your life". "Damit habe ich eine Kollektion für Frauen entworfen, die Spaß machen soll", erklärt Annika Schwieger. "Ich möchte Frauen mit den Fashion Pieces unterstützen, sich schön, stark und selbstbewusst zu fühlen." Inspirieren lässt sich die Designerin von der Schönheit des Alltags, die auf der ganzen Welt zu finden ist. So fließen die vielseitigen Erfahrungen und Erinnerungen aus ihrer Zeit in Hong Kong, Schweden und Deutschland in ihre Designerstücke ein.Über QVCMillionen Shoppingbegeisterte treffen bei QVC jeden Tag auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. QVC steht für Entdeckerfreude und besonders starke Beziehungen. Kunden werden täglich auf eine spannende Reise durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten mitgenommen.Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 13 Fernsehkanälen, die rund 380 Millionen Haushalte erreichen. Dazu kommen zahlreiche Webseiten und Social-Media-Plattformen. Insgesamt hat QVC 17.400 Mitarbeiter.In Deutschland startete QVC 1996 und wurde schnell zum Marktführer in seiner Branche. Rund 3.000 Mitarbeiter an vier Standorten (Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum, Kassel) schaffen ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das von drei TV-Kanälen (QVC, QVC2, QVC Style) über einen Onlineshop und alle relevanten Apps bis hin zu Social-Media-Plattformen reicht.