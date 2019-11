Köln (ots) - Am 11.11. hat das lange Warten ein Ende: Im Rheinland feiern wieder Jung und Alt den Start der Karnevalssession 2019/20. Natürlich ist auch der WDR mit dabei, wenn die Karnevalshits und die neuen Lieder der Session wieder den Takt angeben. Im Fernsehen, Radio und Social Web wird der WDR das bunte Treiben in NRW begleiten.Die Highlights:-Ab 10.30 Uhr überträgt der WDR live den Sessionsauftakt und dentraditionellen Countdown vom Kölner Heumarkt: im Fernsehen, viaLivestream, und unter @wdrjeck bei Facebook und Instagram. -Ebenfalls auf dem @wdrjeck-Instagramkanal und in ganz Köln sindvier Reporter*innen unterwegs und berichten von der Vorfreude amMorgen bis zum Chaos am Abend. -WDR 4 und WDR Event übertragen ab 18 Uhr live aus dem KölnerFunkhaus am Wallraffplatz die Karnevalsparty "Immer wieder neueLieder". Mit einer Mischung aus Alt und Neu sorgen die Stars derSzene für einen abwechslungsreichen Abend. -Ab 22.10 Uhr kommt es dann zum Schlagabtausch derKarnevalsgrößen bei "11.11. - Sing mit Köln". Im Kölner Palladiumstellen u.a. die Höhner, Cat Ballou und Kasalla ihre neuenKarnevalshits vor. Alle Texte zum lautstarken Mitsingen undMitschunkeln gibt es auf der Videotextseite 150. Für diejenigen, diedie alten Karnevalsklassiker schon auswendig kennen, werden die neuenSongs separat auf Videotextseite 580 untertitelt. Weitere Infos: karneval.wdr.deDer Hashtag zum WDR-Karneval: wdrjeckFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena Schmitzwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4422400