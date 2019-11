Der S&P 500 lieferte in den letzten Handelstagen eine ganz starke Vorstellung ab. Das in unserer letzten Kommentierung thematisierte Ausbruchsszenario nahm so weiter Form an. Insbesondere der starke Wochenausklang vom Freitag weckt in Bezug auf die neue Handelswoche Hoffnungen. Der Index ging mit 3.066 Punkten und damit nahe dem Rekordhoch ins Wochenende. Damit hat sich der S&P 500 weiter von den psychologisch relevanten 3.000 Punkten und der nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...