Memjet gibt die Ernennung von John Ortiz zum Vice President des Bereichs Tinten- und Materialentwicklung bekannt. In dieser Funktion ist Ortiz zum einen für die Strategie, Entwicklung und Herstellung der Tinten in den bestehenden Memjet-Technologien VersaPass, DuraLink und DuraFlex verantwortlich. zum anderen ist seine Aufgabe, der Tinten- und Primerentwicklung künftiger Technologien neue Impulse zu geben. Ortiz bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in diversen Führungspositionen bei HP mit. Als Director of Product Stewardship leitete er dort die globale Produktverantwortung für die Geschäftsbereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...