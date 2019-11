Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Lkw- und Bustochter von Volkswagen habe in den ersten Monaten "recht ordentlich" abgeschnitten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte marktbedingt sein Kursziel, sieht aber in Erwartung deutlicher Fortschritte in der Kooperation von Scania und MAN Kurspotenzial./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:08 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-11-04/12:08

ISIN: DE000TRAT0N7